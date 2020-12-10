На Херсонщині затримали підозрюваного у замаху на вбивство

До поліції зателефонував 21-річний молодий чоловік і повідомив, що його старший брат щойно вбив їх знайомого, який був у них в гостях.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції.

Потерпілий виявився живим. Його доставили в лікарню з ножовим пораненням шиї. За замах на вбивство 23-річного господаря будинку поліцейські затримали в ізолятор тимчасового тримання.

На місці події поліцейські з’ясували, що брати мешкають разом. Ввечері до них в гості зайшов 40-річний односелець. Чоловіки почали розпивати алкогольні напої.

В ході застілля в компанії виник словесний конфлікт. Своїми висловами гість образив старшого брата і останній попросив візитера піти. Але сп’янілий гість йти не збирався і продовжував провокувати господаря будинку на сварку. Той розлютився, схопив зі стола кухонний ніж і вдарив кривдника ним у шию. Поранений гість впав на підлогу, а молодик кинув ніж у піч. Менший брат в цей час зателефонував у поліцію та повідомив про вбивство.

Потерпілого госпіталізували в районну лікарню з різаною раною шиї. Загрози його життю наразі немає.

За замах на вбивство затриманому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває. // Вартові еспресо