На Херсонщині жінку підозрюють у шахрайському заволодінні 4 млн. гривень

За процесуального керівництва Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області повідомлено про підозру особі у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, жінка організувала злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та зловживання довірою. Зокрема, вона пропонувала потерпілим вкласти збереження у вигідні торгові операції та повернути гроші з відсотками у короткі строки. У подальшому одержані кошти підозрювана привласнювала. Всього від шахрайських дій постраждало вісім осіб, а сума привласнених коштів складає понад 4 млн грн.

На цей час вирішується питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Херсонської області