На Херсонщині повідомили про підозру в колабораціонізмі співробітниці міграційної служби

Підозрюваною виявилася 44-річна жителька Херсона. За клопотанням слідства їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Як повідомила заступник начальника відділу поліції №2 (Корабельний) Херсонського районного управління поліції Юлія Скиба, за даними слідства, зібраними в тому числі з використанням можливостей аналітиків обласного главку поліції, у липні 2022 року під час окупації Херсона російськими військовими фігурантка добровільно погодилася співпрацювати з окупантами. Вона працевлаштувалася у незаконно створений орган – «управление по вопросам миграции гу мвд Херсонской области».

ЇЇ було призначено на посаду так званого «специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности», а згодом вона пішла на підвищення та стала «главным специалистом – экспертом главного управления мвд Херсонской области».

На неї покладалися обов’язки щодо видачі адресних довідок, перекладу паспортів громадян України та інших документів українського зразка російською мовою для подальшого отримання паспорта рф. Також вона виконувала процедуру ідентифікації осіб, що втратили паспортні документи, для видачі тимчасових документів. Крім цього фігурантка організовувала прийняття присяги громадянина російської федерації.

Протиправні дії жінки були кваліфіковані за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Тобто – колабораційна діяльність, а саме добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Наразі їй повідомлено про підозру. Також суд підтримав клопотання слідчого та обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою. Процесуальне керівництво проведення досудового розслідування здійснюється Херсонською окружною прокуратурою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області