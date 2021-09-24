На Хмельниччині 24-річний пасинок вбив 38-річного вітчима

24-річний хлопець вдарив вітчима ножем у спину. Мати підозрюваного викликала поліцію і швидку, але до приїзду медиків чоловік вже помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

“Між 24-річним підозрюваним та 38-річним потерпілим під час спільного розпивання спиртного виник конфлікт, під час якого молодик схопив кухонного ножа і вдарив опонента в спину, пробивши легеню”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисника правоохоронці затримали на місці події.

Наразі слідчі вже оголосили молодикові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. // Діло