На Хмельниччині голова ОТГ вимагав 3 тиc. доларів за виділення землі

Шепетівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови об’єднаної територіальної громади за фактом вимагання та одержання 3 тис дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав кошти за передачу у приватну власність 6 га землі для ведення особистого селянського господарства. Після одержання всієї суми його затримано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Шепетівського районного управління Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури