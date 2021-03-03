На Хмельниччині колишній тюремник ледь не до смерті забив підлітка кастетом

У Хмельницькій області колишній тюремний наглядач ледь не до смерті забив 14-річного школяра кастетом. Хлопці відпочивали в місцевому кафе у різних компаніях. Раптом між ними виник конфлікт, який переріс у криваву бійку.

14-річного Влада почали бити у закладі, а потім продовжили на вулиці. На очах двох десятків свідків 19-річний Євгеній забивав його кастетом, поки той не втратив свідомість.

Потім хлопець отямився і навіть назвав свою адресу. Влада на таксі відправили додому. Але там йому стало зовсім зле – почалися судоми і школяр знепритомнів. Перелякана мати одразу викликала швидку.

У постраждалого діагностували дуже важкі травми голови – хлопець впав у глибоку кому. // ФАКТИ