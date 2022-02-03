На Хмельниччині судитимуть вимагачів неіснуючих боргів

Нагадаємо, у вересні минулого року в Кам’янці-Подільському поліцейські затримали двох зловмисників, які вимагали у місцевого жителя кошти, погрожуючи розправою.

За фактом вимагання надуманого боргу групою осіб у 48-річного мешканця Кам’янця-Подільського, батька одного зі співробітників батальйону патрульної поліції спеціального призначення «Миротворець», було відкрито кримінальне провадження. До розкриття злочину взялися оперативники Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та обласного Управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Правоохоронці швидко встановили зловмисників, якими виявилися 31-річний та 34-річний чоловіки. Вдаючись до психологічного тиску, вони відправляли на телефон «боржника» смс-повідомлення з погрозами розправитись із чоловіком та його рідними, якщо він не поверне їм «борг», який спочатку складав 20 тисяч гривень, а з часом зріс ще на 6 тисяч.

Згодом зловмисники перейшли до дій: прокололи шини автівки, розбили в ній вікна, облили «зеленкою» та залишили поруч із машиною «коктейль Молотова».

Після переказу вищезазначеної суми на банківську картку одного з фігурантів працівники поліції та прокуратури, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, затримали вимагачів. За місцем мешкання зловмисників та у їхніх автомобілях проведено санкціоновані обшуки.

Наразі слідчі ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області