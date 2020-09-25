На Хмельниччині затримали групу вимагачів під керівництвом так званого «наглядача» за областю

Громадянин під погрозами та застосуванням фізичного впливу мав віддати 350 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Вчора, 24 вересня, члени злочинної групи були затримані оперативниками управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, працівниками кримінальної поліції, слідчими слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури та підтримки спецпідрозділу КОРД.

Встановлено, що правопорушники вимагали з приватного підприємця 350 тисяч гривень неіснуючого боргу. Для більшої переконливості використовували погрози та фізичний вплив, а також неодноразово пошкоджували майно потерпілого. Члени угруповання пов’язані із «кримінальним світом» та мають судимості, а організатор групи так званий «наглядач» за областю.

Для проведення спецоперації із затримання фігурантів справи було задіяно понад сто правоохоронців. В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних було виявлено та вилучено предмети, із застосуванням яких зловмисників, ймовірно, скоювали правопорушення.

В результаті проведених заходів чотирьох фігурантів справи затримано та вручено підозри у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі до десяти років із конфіскацією майна

Наразі судом усім вимагачам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Триває досудове розслідування

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України