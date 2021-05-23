На Хмельниччині затримали групу вимагачів

Працівники поліції Хмельниччини разом з колегами з УСБУ в Хмельницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали групу осіб, яка вимагала кошти у мешканця Хмельницького під приводом повернення неіснуючого боргу.

До поліції із заявою звернулося подружжя хмельничан, які повідомили, що троє чоловіків, погрожуючи розправою, заволоділи їхнім автомобілем «Citroen C-4 Piccaso» та вимагають 10 000 доларів США начебто у якості погашення неіснуючого боргу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

В ході розслідування провадження слідчі Головного управління Національної поліції встановили, що троє хмельничан за попередньою змовою дійсно вимагали кошти у місцевого жителя, здійснюючи на нього психологічний тиск та погрожуючи заподіяти тілесні ушкодження йому та членам сім’ї, пошкодити майно. Саме під психологічним тиском потерпілий передав зловмисникам свій транспортний засіб.

В рамках досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання підозрюваних, в результаті яких виявили і вилучили відібраний автомобіль, боргову розписку, дерев’яні бити, грошові кошти.

Наразі усім трьом чоловікам оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 статті 289 та ч.2 статті 189 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області