На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві сокирою односельчанина

Працівники поліції затримали 41-річного мешканця с. Гвардійське Хмельницького району, який сокирою вбив свого односельчанина.

Подія сталася 13 квітня о 4-й годині ранку. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої у домогосподарстві підозрюваного, поки між ними не виник конфлікт. На ґрунті сварки зловмисник сокирою наніс, щонайменше, три удари по голові 45-річному співчарочнику, в результаті чого останній загинув на місці події.

За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

В ході розслідування правоохоронці з’ясували, що підозрюваний у вбивстві у 2014 році звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Наразі слідчі внесли клопотання на розгляд суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області