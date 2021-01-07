На Хмельниччині затримали жінку, підозрювану у вбивстві чоловіка у Святвечір

Заколовши цивільного чоловіка ножем, жінка намагалася видати його смерть за самогубство, але працівники поліції швидко встановили справжні обставини події.

Близько 18.40 години 6 січня до поліції надійшло повідомлення від жительки Красилова, яка повідомила, що її цивільний чоловік покінчив життя самогубством, штрикнувши себе ножем у серце. Жінка наголосила, що загиблий не так давно переніс операцію, після якої постійно перебував у депресії і час від часу висловлював наміри звести рахунки із життям.

На виклик одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Огляд місця події із залученням судово-медичного експерта Хмельницького обласного бюро судово-медичних експертиз одразу спростував версію про самогубство. Лікар-фахівець виявив на тілі покійного ознаки насильницької смерті.

Слідчі ретельно дослідили місце події і з’ясували справжні обставини трагедії.

Поліцейські встановили, що у Святвечір цивільне подружжя вдвох розпивало алкогольні напої. У ході застілля між ними виникла сварка, в результаті якої 35-річна красилівчанка кухонним ножем нанесла один удар в ліву частину грудної клітини своєму 38-річному співмешканцю. Від отриманого проникаючого поранення чоловік помер на місці події.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Правоохоронці затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області