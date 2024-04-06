На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який замовив скалічити старосту села

За виконання замовлення 49-річний підозрюваний зобов’язався сплатити 2,5 тисячі доларів. Правоохоронці дізнались про планування такого злочину, зімітували його виконання, а замовника затримали під час передачі коштів «виконавцеві».

Нагадаємо, правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що 49-річний нетішинець підшуковує особу, яка могла б скалічити старосту села із сусідньої області, з яким у нього були тривалі неприязні стосунки.

Щоб запобігти вчиненню замовного злочину, правоохоронці зімітували його виконання. Замовника затримали одразу після передачі основної суми в розмірі дві тисяч доларів «виконавцеві» (завдаток у 500 доларів він отримав наперед).

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом готування до злочину — тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого на замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Сектор комунікації поліції Хмельницької області