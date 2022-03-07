На Івано-Франківщині поліція та СБУ затримали водія з арсеналом зброї та боєприпасів (фото)

Понад 2000 набоїв, автомат, пістолети, запали до бойових гранат, електродетонатори ЕДП, тротилові шашки та комплектуючі частини до різних моделей зброї — усе це виявили та вилучили правоохоронці у водія транспортного засобу. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі поліцейські встановлюють звідки у підозрюваного зброя і боєприпаси.

6 березня під час несення служби на блокпості в Коломийському районі, співробітники Коломийського районного відділу поліції спільно з працівниками СБУ в Івано-Франківській області для перевірки документів зупинили автомобіль Lexus, яким керував 41-річний мешканець Чернівців.

Під час перевірки в салоні та в багажному відділенні транспортного засобу правоохоронці виявили арсенал зброї, а саме: три одиниці вогнепальної зброї, понад 2000 набоїв різного калібру, ряд вибухових речовин та пристроїв, а також комплектуючі частини до різних моделей зброї.

Слідчі задокументували вчинене кримінальне правопорушення та затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.