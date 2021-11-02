На Кіровоградщині директору підприємства повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин

За висновком судової екологічної експертизи, сума завданих державі збитків становить понад 17 мільйонів гривень.

Слідчим Кропивницького районного управління поліції, за оперативного супроводу співробітників сектору захисту інтересів суспільства і держави поліції області, під процесуальним керівництвом Кропивницької окружної прокуратури, директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

У ході розслідування встановлено, що підприємство здійснювало незаконний видобуток суглинку на земельних ділянках, які не відведенні для розробки надр та розташовані за межами дії отриманого спецдозволу. Під час проведення санкціонованого огляду ділянок правоохоронці виявили та вилучили спеціальну техніку, на яку накладено арешт.

За висновком судової екологічної експертизи, сума завданих державі збитків становить понад 17 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується.

За матеріалами сектору захисту інтересів суспільства і держави

поліції Кіровоградської області