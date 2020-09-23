На Кіровоградщині кандидат в мери «купив» двійника проти свого конкурента

Викритий співробітниками Служби безпеки України зловмисник є чинним депутатом Кіровоградської обласної ради.

Разом з помічником, він «розробив» схему на місцеві вибори — найняти технічного кандидата-двійника проти одного зі своїх конкурентів.

За задумом, той перетягнув би на себе частину голосів і підвищив шанси на перемогу.

Обох фігурантів затримали одразу після передачі 10 тисяч гривень винагороди «липовому кандидату».

Затриманим готується підозра у вчиненні злочину за статтею «Підкуп виборця, учасника референдуму» Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України