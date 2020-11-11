На Кіровоградщині п’яний водій насмерть збив дитину

До Кропивницького районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів автомобіль скоїв наїзд на дівчинку, після чого водій утік. Від отриманих травм 11-річна дитина загинула на місці пригоди.

Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника, ним виявився 44-річний місцевий житель. Водій керував автомобілем, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Громадянина було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. // Вартові еспресо