На Кіровоградщині судитимуть чоловіка за надання хабаря службовим особам

36-річного мешканця міста Олександрії поліцейські викрили у зберіганні наркотиків та незаконному поводженні зі зброєю. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду, про що вони одразу повідомили внутрішню безпеку Нацполіції України.

У ході документування злочинної діяльності особи, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, співробітниками слідчого управління поліції області та Кіровоградського управління ДВБ НПУ громадянина було затримано «на гарячому», після передачі поліцейським 8 000 доларів США.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України, скеровано до суду. Санкцією статті передбачено покарання – до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області