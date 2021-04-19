На Кіровоградщині судитимуть осіб, які вимагали у фермера $30 тис.

Кіровоградською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, які вимагали у керівника фермерського господарства грошові кошти у великому розмірі та переоформлення земельної ділянки (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства двоє мешканців Онуфріївського району протягом місяця застосовували до керівника фермерського господарства психологічний тиск, вимагаючи повернення неіснуючого боргу – 30 тис дол США та переоформлення на них земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 30 га.

Вимагачі залякували та погрожували застосуванням до фермера та членів його родини фізичного насильства, у випадку не виконання їхніх вимог, а на підтвердження серйозності своїх намірів пошкодили майно потерпілого.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області, оперативний супровід – управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури