На Київщині 53-річного чоловіка вбили за металобрухт

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м.Українка за фактом умисного вбивства (п.6 ч.2 ст.115 КК України).

Слідством встановлено, що 28 березня цього року 35-річний молодик потрапив на територію пункту прийому металобрухту з метою заволодіти кольоровим металом, однак на заваді йому став охоронець підприємства. Не вагаючись, зловмисник накинувся на бідолашного і почав наносити удари металевим предметом по голові. Від чисельних тілесних ушкоджень 53-річний потерпілий помер на місті скоєння злочину.

Наразі фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури