На Київщині адвоката судитимуть за напад на оператора програми «Схеми» на радіо Свобода

Прокурори Броварської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно адвоката за фактом умисного заподіяння побоїв журналісту у зв’язку зі здійсненням ним професійної діяльності (ч. 2 ст. 345-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що оператор програми журналістських розслідувань «Схеми» на Радіо Свобода здійснював відеозйомку у приміщенні однієї з селищних рад у Фастівському районі Київської області. Адвокат, застосувавши силу, наніс побої оператору та вдарив по відеокамері, тим самим вивів її із ладу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід — Департамент захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура