На Київщині мешканця м. Сквира судитимуть за збут вибухівки

Сквирським відділом Білоцерківської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно місцевого жителя за фактом придбання, зберігання та збуту бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, що у березні цього року правоохоронці викрили 35-річного сквирчанина на незаконному збуті вибухових пристроїв на території району, а у квітні, під час оперативної закупки ручної бойової гранати РГД-5 його було затримано.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Сквирського районного суду Київської області для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури