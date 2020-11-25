На Київщині незаконно вирубали ліс на ₴87 мільйонів

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно службових осіб ДП

Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» та 10 лісогосподарських підприємств, що входять до його складу за фактом незаконних порубок, що спричинили тяжкі наслідки в особливо великих розмірах (ч.4 ст.246 та ч.2 ст.364 КК України).

Встановлено, що з 1 січня 2017 року по 1 квітня 2019 року посадовцями вказаного держпідприємства систематично здійснювались незаконні вирубки під виглядом формування і оздоровлення лісів. Внаслідок цих дій в агролісництвах зазначеного держпідприємства незаконно заготовили та реалізували суб’єктам господарювання майже 175 тисяч куб. м деревини на загальну суму понад 87 млн гривень.

При цьому суцільні санітарні рубки проводились без висновків з оцінки впливу на довкілля, що спричинило тяжкі наслідки для екологічного стану держави.

У ході обшуків за місцями роботи та мешкання вказаних осіб, правоохоронцями виявлено та вилучено електронні носії, мобільні телефони, фінансово-господарські документи, чернетки з інформацією, що підтверджує злочинну діяльність фігурантів провадження.

За результатами розслідування діям посадовців буде надано правову оцінку.

Досудове слідство здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР. // Киев оперативный