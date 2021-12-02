На Київщині ОЗГ незаконно видобула піску на 100 мільйонів гривень (відео)

Орієнтовний обсяг незаконно видобутої корисної копалини становить понад 500 тисяч тонн. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили документи та печатки, які використовувалися для їх складання, а також техніку для незаконного видобування піску.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо незаконного видобування корисних копалин. Поліцейські встановили, що організована злочинна група упродовж незаконно видобувала пісок з водойми каскаду озер на території Фастівського району.

На підставі ухвали суду слідчі Нацполіції та оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області провели огляд земельних ділянок, на яких здійснювався несанкціонований видобуток піску. Правоохоронці вилучили чотири земснаряди, вантажні автомобілі та екскаватори. Крім того, правоохоронці виявили документи і печатки, які використовувалися для їх складання. Слідчі дії відбувалися за участі прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Орієнтовний обсяг незаконно видобутого піску становить понад 500 тисяч тонн. Сума збитків, завдана державі, становить 100 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадежнні, розпочатому за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) та ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)