На Київщині попереджено захоронення небезпечних промислових відходів

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища)

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що один із суб’єктів господарювання звернувся до службової особи комунального підприємства із пропозицією надати 130 000 гривень неправомірної вигоди за захоронення на території сміттєзвалища комунального підприємства небезпечні промислові відходи, утворені у ході здійснення його господарської діяльності, а також врегулювання спірних питань щодо оренди приміщень.

Вказаного громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України при пропозиції посадовій особі комунального підприємства раніше обумовленої частини неправомірної вигоди в сумі 23 000 гривень за захоронення на території сміттєзвалища комунального підприємства промислових відходів суб’єкта господарювання.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Броварського РУП ГУНП за оперативного супроводу Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура