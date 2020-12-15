На Київщині правоохоронців судитимуть за побиття випадкового перехожого

Київською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох оперативних працівників Сквирського ВП ГУНП в Київській області за фактом умисного спричинення групою осіб легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я (ч.1 ст.28, ч.2 ст.125 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що у вересні минулого року двоє оперативних працівників поліції в позаробочий час залишили автомобіль біля одного з магазинів м.Сквира. Коли вони повернулись, то виявили автівку із спущеним колесом. Правоохоронці вирішили, що це справа рук молодика, який проходив повз них та накинулися на нього лайкою та кулаками, в результаті чого випадковий перехожий отримав закриту черепно-мозкову травму: струс головного мозку.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ТУ ДБР, розташованим у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура