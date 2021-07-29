На Київщині розшукали водія, який скоїв наїзд на 12-річного хлопчика та втік із місця ДТП

Вчора, 29 липня, близько 16:30 у Первомайську водій автомобіля Mitsubishi Outlander скоїв наїзд на 12-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину дороги по пішохідному переходу на вул. Автодорівська, напроти будівлі райдержадміністрації.

Водій автомобіля місце аварії залишив. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Для встановлення місцезнаходження авто в дію була введена спеціальна поліцейська операція.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців керманича Mitsubishi за орієнтуванням зупинили патрульні поліцейські Білої Церкви, а на місце викликали слідчо-оперативну групу. Зараз із 27-річним водієм проводяться слідчі дії.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (093) 877 0974, (097) 843 5156, (068) 314 2949, 102.

Первомайський районний відділ поліції

ГУНП Миколаївської області