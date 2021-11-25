На Київщині шахраї вимагають у підприємців кошти «на потреби податкової служби»

Головне управління Державної податкової служби в Київській області попереджає платників податків про зафіксовані в регіоні нові випадки телефонного шахрайства.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті управління.

Зазначається, що нещодавно в одному з міст Київщини шахраї стали застосовувати традиційну схему: «телефонують з мобільного номера +38(068)412-87-17, представляються працівниками податкової служби та вимагають у суб’єктів господарювання перерахування коштів на банківські карти «на потреби податкової служби».

Податківці просять платників податків, які отримують подібні дзвінки, бути уважними та не реагувати на прохання шахраїв, а також відразу повідомляти про це до поліції й до управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області (телефон (044) 200-37-82). // ITV