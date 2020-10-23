На Київщині судитимуть депутата за незаконний видобуток глини

Кагарлицькою місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно депутата однієї із сільських рад Таращанського району за фактом незаконного видобування корисної копалини загальнодержавного значення (ч.2 ст.240 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кагарлицької місцевої прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачена очолювала товариство, яке без дозвільних документів на орендованій земельній ділянці у Таращанському районі, з використанням спецтехніки та транспортних засобів, протягом майже двох років видобувало глину. Разом із обвинувальним актом до суду скеровано цивільний позов заявлений прокурором з метою стягнення із обвинувачуваної шкоди завданої злочином.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.