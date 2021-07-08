На Київщині судитимуть озброєну злочинну групу автокрадіїв 

Четверо учасників злочинного угруповання наприкінці лютого та на початку березня викрали 4 автівки на території Обухівського, Бучанського та Фастівського районів. Серед автомобілів – 2 авто «Mitsubishi Outlander», «Mitsubishi ASX» та «КІА Optima».

У травні правоохоронці затримали зловмисників та повідомили їм про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Зловмисникам загрожує ув’язнення до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області