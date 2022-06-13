На Київщині судитимуть підрядника, який привласнив кошти під час ремонту покрівлі житлового будинку

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури повідомили підприємцю про підозру за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що між Вишгородською міською радою та фізичною особою-суб’єктом підприємницької діяльності укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку. Загальна вартість робіт становила майже 750 тис грн.

Зловживаючи службовим становищем, обвинувачений вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт, завищивши обсяг та вартість матеріалів. На підставі вказаних документів на рахунок підрядника з бюджету перераховано 148 тис грн за роботи, які фактично не були виконані.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура