На Київщині у спричиненні смертельної п’яної ДТП підозрюють депутата селищної ради

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури депутату однієї з селищних рад повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі декількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, ввечері 1 травня перебуваючи в алкогольному та наркотичному сп’янінні підозрюваний сів за кермо свого автомобіля.

Рухаючись вулицями населеного пункту він здійснив зіткнення з мопедом, що їхав у попутному напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажирка мопеду від отриманих травм померли на місці аварії.

На теперішній час до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура