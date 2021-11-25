На Київщині викрито черговий підпільний цех з незаконного виробництва алкоголю

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури в Бучанському районі Київської області ліквідовано мережу незаконного виробництва та збуту недоброякісних алкогольних напоїв (ч. 3 ст. 204 КК України).

За даними слідства, група осіб організувала масове підпільне виробництво горілки та коньяку. Підпільний цех облаштували у складських приміщеннях. Незаконно виготовлену продукцію реалізовували на території Київської області та за її межами.

За результатами проведеного обшуку, правоохоронці вилучили більше 7 тонн спиртовмісної рідини, пакувальну тару та обладнання для виробництва.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

На даний час у рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, а також встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою притягнення їх до встановленої законом відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура