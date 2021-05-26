На Київщині засуджено жінку, яка вбила свого чоловіка

Фастівською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно 33 – річної жінки у спричиненні своєму цивільному чоловіку тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України)

Інцидент стався в Новорічну ніч в м. Фастів, 40 – річний чоловік після вживання алкогольних напоїв разом із своєю цивільною дружиною, на ґрунті ревнощів розпочав сварку, під час якої жінка взяла зі столу ніж та ним спричинила чоловікові удар в живіт.

03 січня 2021 року потерпілий помер в лікарні.

Фастівським міськрайонним судом Київської області жінку визнано винною у вчиненому злочині та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської обласної прокуратури