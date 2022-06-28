На Київщині затримали чоловіка, який автоматом погрожував перехожим
Чоловік телефоном надав опис громадянина. За кілька хвилин поліцейські прибули за вказаною адресою, де на них вже очікували заявник та військові. Очевидці події повідомили, що чоловік зі зброєю втік у напрямку гаражного кооперативу.
Інспектори обстежили територію й виявили громадянина, який підпадав під опис. Чоловік, тримавши в руках предмет, схожий на автомат, намагався сховатись від поліції між автомобілями.
Патрульні спільно з військовими затримали громадянина.
Мотивів своєї поведінки чоловік пояснити не зміг. Затриманого патрульні передали слідчим.Tweet