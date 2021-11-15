На Київщині затримано експосадовця Держкомзему, через дії якого з державної власності вибули землі вартістю майже ₴37 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що у 2012 році ексвиконувач обов’язків начальника управління Держкомзему одного з районів Київської області, не маючи законних підстав, затвердив висновки про відсутність обмежень на використання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в межах Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

У результаті вказаних дій посадовця у приватну власність незаконно вибули землі лісового фонду загальною площею майже 6 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила близько 37 млн грн.

Підозрюваний знаходився у розшуку та був затриманий правоохоронцями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура