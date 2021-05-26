На Київщині жінку затримали за вбивство співмешканця

Вночі, 24 травня у селі Гланишів Бориспільського району під час сімейного відпочинку між співмешканцями трапилась сварка, в результаті якої 43-річна місцева жителька зарізала на рік старшого цивільного чоловіка.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

Встановлено, що під час відпочинку та вживання спиртних напоїв між співмешканцями трапився конфлікт, який закінчився трагедією. Під впливом емоцій жінка схопила ніж та вдарила ним свого співмешканця у серце.

Зловмисницю затримали на місці вчинення злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Шановні громадяни, поліція Київщини нагадує, що надмірне вживання алкогольних напоїв може мати трагічні наслідки. Під впливом спиртного важко втримати емоції та адекватно оцінювати ситуацію. Бережіть себе та своїх близьких.

Поліція Київської області