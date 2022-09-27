На Київщині чоловік переобладнав «фазенду» під наркоплантацію

У селі Плесецьке 33-річний мешканець організував злочинну схему вирощування та збуту наркотичних засобів.

У своєму маєтку чоловік обладнав теплиці для вирощування канабісу, встановив спеціальні лампи для підтримки освітлення, температурного режиму, обладнання для культивування наркозілля. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські вилучили рослини конопель, обладнання для його вирощування та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність драгдилера.

Викрили злочинну діяльність працівники УБН в Київській області ДБН НП України спільно зі слідчими Фастівського РУП ГУНП в Київській області, за силової підтримки спецпризначенців Київщини.

За фактом незаконного збуту наркотичних засобів слідчі розпочали досудове розслідування [ст.ст. 307, 310, 313 ККУ].