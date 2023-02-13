На Київщині чоловік побив, задушив товариша, та кинув його тіло посеред поля

Тіло чоловіка знайшов житель села Копилів, який і викликав на місце події правоохоронців. Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику.

До Бучанського управління поліції Київщини звернувся житель села Копилів з повідомлення про виявлення в полі тіла невідомого. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що, напередодні, в гості до 46-річного місцевого жителя приїхав 25-річний знайомий з Василькова. Чоловіки розпивали алкоголь. Потім між ними стався конфлікт, який переріс у бійку. Гість кілька разів ударив господаря по голові, а потім задушив його руками.

Поліцейські затримали нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом скоєння умисного вбивства [ч. 1 ст. 115 ККУ], за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської прокуратури, слідчі оголосили зловмисникові про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.