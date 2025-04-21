На Київщині припинено підпільне виробництво алкогольних виробів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, що налагодили підпільне виготовлення алкогольної продукції у Київській та Житомирській областях.

Слідством встановлено, що для організації масового виробництва горілчаних виробів фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували алкоголь роздрібними та оптовими партіями.

Детективи БЕБ провели обшуки за адресами розташування незаконного виробництва та продажу підакцизної продукції, місць проживання фігурантів та у їх транспортних засобах. В результаті вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії, транспортні засоби, обладнання для змішування та розливу алкогольної продукції, сировину для виробництва, готову алкогольну продукцію розлиту у тару різного об’єму.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ. Процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки України