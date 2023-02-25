На Київщині сутенерша відправляла дівчат на «роботу» за 2500 гривень

31-річна мешканка Києва створила фірму з надання послуг сексуального характеру та координувала виїзди дівчат на виклики. Зараз поліція викрила сутенерку, яка втягувала дівчат у проституцію.

Жінка розміщувала оголошення на тематичних сайтах. Вартість надання послуг становила від 2500 гривень за годину. Доходи від підпільного бізнесу сутенерка забирала готівкою або отримувала на банківську карту. Передає Інформатор з посиланням на поліцію київської області.

Правоохоронці провели два санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність жінок до вчинення вказаних злочинів.

Викрили злочинну діяльність зловмисниці працівники управління міграційної поліції Київщини спільно з працівниками Броварського управління за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури.

Слідчі повідомили жінці про підозру за фактом сутенерства [ч.2 ст.303 ККУ]. Зловмисниці загрожує до 7 років позбавлення волі.