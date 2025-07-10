На Київщині викрито нелегальну нафтобазу та мережу АЗС: вилучено майже 280 тонн фальсифікованого пального

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили нафтобазу, яка продавала незаконно виготовлене пальне через мережу автозаправних станцій, розташованих на території Київської області.

Детективи встановили, що виготовлений на столичній нафтобазі фальсифікат продавали через мережу АЗС в Київській області.

В рамках досудового розслідування детективи теруправління провели санкціоновані обшуки та вилучили майже 280 тисяч літрів пального. Його орієнтовна вартість становить понад 14 млн грн.

Призначено проведення судових експертиз, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Слідчі дії проводилися за участю співробітників Державної екологічної інспекції України. Процесуальне керівництво – прокурори Київської міської прокуратури.

Бюро економічної безпеки України