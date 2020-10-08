На Луганщині чоловік у присутності дітей намагався вбити співмешканку 

За процесуального керівництва Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 42-річному раніше судимому чоловіку за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що вночі 5 жовтня 2020 року в смт Красноріченське Кремінського району підозрюваний, перебуваючи у стані

алкогольного сп’яніння, вдарив молотком по голові свою співмешканку, коли вона спала, схопив її руками за шию та почав душити.

Від криків потерпілої прокинулися діти віком 12 та 13 років. Закривавленій жінці з малолітніми дівчатами вдалося вирватися та втекти з дому до сусідів.

Після проведення комплексу слідчо-оперативних заходів, спрямованих на фіксування, збір доказової бази та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, правоохоронці затримали чоловіка, на одязі якого виявлені сліди крові.

7 жовтня 2020 року Кремінським районним судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Кремінського відділу Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Довідково: за вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Кремінського відділу

Сєвєродонецької місцевої прокуратури)