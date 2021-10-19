На Луганщині чотирьох учасників ОЗГ судитимуть за фінансування окупаційної адміністрації РФ

Луганська обласна прокуратура за результатами спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, схему фінансування окупаційної адміністрації РФ організували колишня «заступниця міністра промисловості ЛНР» та ще три посадовці великого підприємства харчової промисловості у місті Луганськ: директор, головний бухгалтер та юрисконсульт-кінцевий бенефіціарний власник заводу.

У 2015 році учасники організованої злочинної групи перереєстрували підприємство у так званих «податкових та реєстраційних органах» окупаційної влади РФ та отримали необхідні дозвільні документи. Для запуску виробництва вони уклали ряд угод на поставку сировини та обладнання з суб’єктами господарювання, зареєстрованими на території Російської Федерації, забезпечили виготовлення продуктів харчування та їх продаж. Продукція реалізовувалася на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, великими поставками вивозилася до країни-агресора через неконтрольовану ділянку державного кордону України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2016 року по липень 2019 року підприємством перераховано до «держбюджету ЛНР» майже 19 мільйонів рублів Російської Федерації, що становить понад 8 млн гривень. Ці кошти прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку окупаційної адміністрації РФ.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обвинувальний акт направлено до Білокуракинського районного суду Луганської області для розгляду по суті. На цей час усі обвинувачені перебувають у розшуку.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури