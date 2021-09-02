На Луганщині на одержанні хабаря затримали начальника відділу поліції та його підлеглого

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою викрито начальника відділу одного з відділів поліції Старобільського райуправління Головного управління Нацполіції в Луганській області та спеціаліста-криміналіста слідчого відділення вказаного відділу поліції (ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронці вимагали від громадянина хабар за уникнення відповідальності за фактом керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За неправомірну вигоду вони пообіцяли не складати протокол про адміністративне правопорушення.

Також слідство встановило, що у ході протиправної діяльності поліцейські, дізнавшись, що чоловік займається продажем паливно-мастильних матеріалів, вимагали від нього щомісячну «винагороду» у розмірі 1500 гривень за неперешкоджання господарській діяльності.

У період серпня-вересня 2021 року задокументовано два факти одержання поліцейськими 11 000 гривень. Під час передачі другої частини неправомірної вигоди 1 вересня 2021 року їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обом правоохоронцям повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо застосування до них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюються інші епізоди протиправної діяльності підозрюваних.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним підрозділами територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.

Вказаним особам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури