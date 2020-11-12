На Луганщині поліцейські викрили учасника незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР»

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку та сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Луганській області викрили 22-річного мешканця с. Валуйське Станично-Луганського району, який причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

Слідчим чоловік пояснив, що через важке матеріальне становище він вирішив вступити до лав так званої народної міліції ЛНР.

Молодик поїхав до окупованого Луганська, там у військоматі пройшов медичну комісію, підписав контракт, отримав посвідчення та формений одяг. Але, коли прийшов час приступити до виконання вимог контракту, він злякався, що його життю може загрожувати небезпека. Порадившись з рідними, він втік зі служби та повернувся на підконтрольну Україні територію.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо внесення даного факту до ЄРДР за ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Луганської області