На Луганщині поліцейські викрили схему підкупу виборців

Слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадження відкритого за ч. 4 ст. 160 “Підкуп виборця, учасника референдуму “ Кримінального кодексу України та направлені на встановлення всіх обставин правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк строк від п’яти до семи років.

Сьогодні вдень, 4 жовтня, в ході огляду одного з магазинів у м. Кремінна поліцейські виявили та вилучили продуктові набори та списки виборців, що вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата на посаду голови м. Кремінна.

Виявити схему вдалось завдяки злагодженим діям оперативників Управління карного розшуку, слідчим Слідчого управління, спецназівців та співробітників Кремінського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Поліцейські встановили свідків події та осіб, які встигли отримати продукти харчування.

Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до організації схеми підкупу виборців.

Відділ комунікації поліції Луганської області