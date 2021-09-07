На Луганщині троє довірливих громадян потрапили в тенета аферистів

Мешканців Сєвєродонецька та Лисичанська ошукали Інтернет-шахраї та псевдо банківські працівники. Загалом громадяни втратили понад 29 тис грн.

— 48-річна сєвєродончанка повідомила конфіденційні банківські дані псевдо банківському працівнику, який телефоном повідомив їй про заблокування її картки, після чого з її картки відбулося списання у сумі 2 500 грн.;

— 33-річна мешканка Лисичанська замовила дитячу коляску у додатку «Instagram», перерахувала оплату за товар у сумі 25 тис грн, але замовлене не отримала;

— 55-річна мешканка Лисичанська знайшла оголошення в Інтернеті щодо продажу автомобільних запчастин, зв’язалася з продавцем, після чого перерахувала близько 2 тис грн в якості передплати, але товар не отримала.

Якщо вам зателефонували або надіслали повідомлення з інформацією про те, що з вашою банківською карткою виникли проблеми, в жодному разі не виконуйте вказівок співрозмовника! Прервіть розмову, зателефонуйте на офіційну гарячу лінію банку (номер вказаний на зворотньому боці картки) та уточніть інформацію!

При купівлі товарів через мережу інтернет користуйтесь послугою післяплати та сплачуйте товар після його отримання.

Відділ комунікації поліції Луганської області