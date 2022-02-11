На Луганщині вбивця наніс родичу не менше п’яти ударів ножем

За процесуального керівництва прокурорів Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури Луганської області співробітники правоохоронних органів повідомили про підозру 66-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 31 січня 2022 року, перебуваючи за місцем мешкання родини у смт Станиця Луганська Луганської області у ході вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, що переріс у сутичку.

Господар будинку взяв кухонний ніж та став наносити свояку проникаючі удари в область шиї. Від отриманих колото-різаних поранень чоловік помер на місці. Після розправи підозрюваний переніс тіло загиблого до покинутого будинку навпроти, де його й залишив.

Повернувшись, дружина не застала вдома брата та звернулася до поліції.

За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі Станично-Луганський районний суд Луганської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 1 Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинене фігуранту загрожує тюремний строк до 15 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(За матеріалами Станично-Луганського відділу

Щастинської окружної прокуратури Луганської області)