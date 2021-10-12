На Львівщині 22-річний хлопець жорстоко побив палицею власну бабусю

У жінки діагностували низку важких травм – відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку тощо.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що правоохоронцям 11 жовтня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Дрогобицького району жорстоко побили місцеву жительку. Медики діагностували у 63-річної пацієнтки відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші ушкодження.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та патрульні. Вони встановили, що до побиття жінки причетний її 22-річний онук. У той день приблизно о 17:00 між ними виникла сварка. Під час конфлікту хлопець схопив дерев’яну палицю та побив нею жінку.

Правоохоронці затримали нападника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за “умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження”. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Невдовзі правоохоронці оголосять затриманому підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Наразі поліцейські продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину. // Діло