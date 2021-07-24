На Львівщині чоловік до смерті побив свого товариша

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого затриманий побив чоловіка та втік, залишивши його у безпорадному стані.



Про це інформує Нацполіція Львівщини.

22 липня, близько 15.30, до поліції надійшло повідомлення від жителя міста Червоноград, який виявив свого знайомого в його квартирі із тілесними ушкодженнями.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники Червоноградського районного відділу поліції. У помешканні правоохоронці виявили непритомного чоловіка, який лежав на підлозі, його обличчя було у крові. Ним виявився 39-річний власник квартири.

Також правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілий отримав у себе вдома під час конфлікту із знайомим, під час якого гість наніс господарю численні удари по голові та тулубу, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, після чого втік. Потерпілий був доставлений у лікарню. Проте, незважаючи на зусилля медиків, від отриманих травм він помер у медзакладі.

Невдовзі оперативники кримінальної поліції територіального підрозділу поліції встановили особу зловмисника, 41-річного місцевого мешканця. Його затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває. // Діло